Karpiel-Bułecka i Krupińska kłócili się tak mocno, że w końcu musiało do tego dojść. Muzyk przerywa milczenie!

Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska wzięli ślub kilka lat temu. Oboje marzyli o założeniu rodziny. Chcieli mieć dwójkę dzieci i to się udało. "Spotkałem osobę na swojej drodze, która chciała podobnych rzeczy jak ja, która też marzyła o dzieciach, o domu, o rodzinie i myślę, że to zadziałało dzięki temu", powiedział Karpiel-Bułecka podczas ostatniego wywiadu u Żurnalisty. W trakcie tej samej rozmowy muzyk postanowił odnieść się do głośnych plotek, jakoby w jego związku dochodziło często do kryzysów i wybuchowych kłótni. Okazuje się, że kłótnie rzeczywiście się zdarzają. Było tak gorąco, że w końcu musiało dojść do rozpogodzenia. W końcu, jak to mówią, po wielkiej burzy zawsze wychodzi słońce. Karpiel-Bułecka przerwał tym samym milczeniem i zdradził, jak naprawdę wygląda atmosfera w jego domu.

- Rzeczywiście, jak docieraliśmy się te pierwsze takie lata w małżeństwie, kiedy przyszły dzieci, no to zdarzały się nam kłótnie, bo to jednak nowe wyzwania i nagle nowe obowiązki, każdy miał swoje życie prywatne, zawodowe, musieliśmy się w tym jakoś odnaleźć, dopasować, ale to jest zupełnie normalne, myślę, że większość ludzi tak ma. Ale teraz się zupełnie nie kłócimy. Jakbyś się teraz mnie spytał, kiedy się ostatni raz pokłóciłem z żoną, to z ręką na sercu bym ci powiedział, że nie pamiętam, bo nie wiem - powiedział Sebastian Karpiel-Bułecka.

Muzyk nie ukrywał również, że podczas kłótni pojawiły się nawet groźby rozwodu. Ale to tylko takie "straszenie". Na szczęście po wielkiej burzy i kłótniach, które miały miejsce w przeszłości, już nie ma śladu. Życzymy, aby tak zostało, i wszystkiego, co najlepsze!

