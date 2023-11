Co dalej z kultowym programem

Kasia Cichopek cierpi dla Macieja Kurzajewskiego. Gwiazda "M jak miłość" chce być jeszcze piękniejsza

Katarzyna Cichopek, podobnie jak większość kobiet, uwielbia o siebie dbać. Nie zawsze znajduje jednak na to czas. Na szczęście początek tygodnia rozpoczęła od dnia wolnego - zarówno od prowadzenia „Pytania na śniadanie", jak i pracy na planie serialu TVP 2. Na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się wizytą u kosmetyczki, która najpierw sprawdziła, jakie zabiegi będą najlepsze dla skóry aktorki. - Skupimy się na rozjaśnieniu skóry i wzmocnieniu struktury naczyniowej - powiedziała. W ruch poszły specjalne preparaty, lasery i minimasaże. Efekt końcowy zachwycił celebrytkę. Teraz będzie jeszcze piękniejsza - nawet bez makijażu. Oby tylko Maciek Kurzajewski (50 l.) to docenił.

Katarzyna Cichopek - tak dba o urodę

Katarzyna Cichopek nie ukrywa tego, że lubi dbać o siebie. Nie tak dawno aktorka zdecydowała się na laserowy zabieg, który miał pomóc jej rozprawić się z drugim podbródkiem i opadającymi policzkami. "Dziś o urodzie. Do moich regularnych zabiegów pielęgnacyjnych wkroczyła laseroterapia! Co mi daje? W naturalny sposób aktywizuje do produkcji kolagenu w mojej skórze, ujędrnia skórę od wewnątrz, naturalnie podnosi owal twarzy, wyostrza kąt żuchwy oraz wyrównuje koloryt skóry" - pisała na swoim profilu na Instagramie.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zwiedzają świat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.