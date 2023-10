Prawniczka zabrała głos ws. Sylwii Peretti! Mocne słowa, trzeba to zapamiętać

Nagrali Annę Popek w wannie! Przeżywała straszną męczarnię. Wideo trafiło do sieci!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozmawaili z dr Ewą Kempisty-Jeznach

Katarzyna Cichopek po rozstaniu z Marcinem Hakielem związała się z dziennikarzem sportowym Maciejem Kurzajewskim. Para jest już po zaręczynach i planuje wspólną przyszłość. Obydwoje czas dla siebie muszą dzielić z pracą i obowiązkami związanymi z wychowywaniem dzieci z poprzednich związków. Prezenter TVP do tego niedawno został dziadkiem, co również zapewne pochłania mu czas. Plusem jest to, że Kasia Cichopek i jej narzeczony mogą wspólnie spędzać czas podczas pracy w telewizji. Razem w końcu prowadzą program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Podczas ostatniego wydania gościli u siebie cenioną lekarkę. W studiu pojawiła się specjalistka od medycyny męskiej dr Ewa Kempisty-Jeznach. Temat nie był łatwy. Była mowa m.in. o konieczności badania hormonów u mężczyzn przynajmniej raz w roku i o diecie.

Maciej Kurzajewski onieśmielony, Kasia Cichopek pewniejsza? W trakcie rozmowy pojawił się temat wzwodu!

W trakcie trwania programu w studiu TVP padły słowa o tym, że nieprawidłowy poziom hormonów może spowodować problemy z wzwodem czy orgazmem. Maciej Kurzajewski wydawał się być onieśmielony taką tematyką. W końcu - przy temacie hormonów męskich - wypowiedział zdanie, które chyba miało być dowcipne. - Bardzo dziękuję pani doktor, że za każdym razem pani do mnie odbija - wypalił. Pewniej podczas rozmowy z dr Ewą Kempisty-Jeznach czuła się chyba Kasia Cichopek. - Kiedy mężczyźni zrozumieją, że przechodzą andropauzę? - zapytała w pewnym momencie, raczej nie oczekując odpowiedzi.

W naszej galerii prezentujemy fotki Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z wakacji