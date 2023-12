Marcin Hakiel weźmie z Kasią Cichopek KOŚCIELNY ROZWÓD? "Nie jest to jakieś bardzo zawiłe"

Tak wygląda salon Kayah. Fani uważają, że bardzo pasuje do jej stylu!

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przez lata tworzyli zgrane małżeństwo. Jednak w poprzednim roku postanowili się rozstać. Ta informacja dla wielu była ogromnym zaskoczeniem. Od tamtego czasu Kasia Cichopek układa sobie życie u boku Macieja Kurzajewskiego. Z kolei tancerz był związany z tajemniczą blondynką, Dominiką. Ich związek nie przetrwał próby czasu. Jednak wiele wskazuje na to, że Marcin Hakiel teraz odzyskał spokój i znalazł prawdziwą miłość. Jego wybranką jest piękna brunetka o imieniu Dominika, para chętnie pokazuje się na branżowych eventach. Wiele wskazuje, że planują razem wspólną przyszłość.

Cichopek i Hakiel wezmą rozwód kościelny?! "Dowiadywałem się, jaka to jest procedura"

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek nie mają najlepszych relacji po zakończeniu małżeństwa. Kiedy zapytano, go o to, czy rozważał rozwój kościelny, tancerz powiedział, że myślał już o tym i dowiadywał się nawet, jak wygląda cała procedura.

- Dowiadywałem się, jaka to jest procedura, nie będę ukrywał, ale nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Nie mam takiej decyzji podjętej, czy tak czy nie. Prosiłem panią mecenas, żeby mi to przedstawiła i nie jest to jakieś bardzo zawiłe - czytamy w "Rewii".

