Kasia Cichopek i Marcin Hakiel znowu w sądzie. Mają poważne problemy. Chodzi o miliony złotych

Choć Katarzyna Cichopek (41 l.) i Marcin Hakiel (40 l.) w wakacje oficjalnie przestali być małżeństwem, a na sali rozpraw podzielili opiekę nad dziećmi i majątek, nad ich głowami wciąż kłębi się jedna z nierozwiązanych wcześniej spraw. Chodzi o luksusową willę na warszawskim Wilanowie, którą kupili zaraz po ślubie. Wzięli na nią kredyt we frankach. Marzą, by jak najszybciej sprzedać nieruchomość, ale, jak ustalił „Super Express", komplikuje im to przedłużająca się „sprawa frankowa”.