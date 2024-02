Kasia Cichopek już tak nie wygląda. Zrobiła "porządki na głowie". Postawiła na proste cięcie

Katarzyna Cichopek nigdy nie szokowała spektakularnymi metamorfozami. Od lat trzyma się ciemnego odcienia pasm, ale lubi czasem poeksperymentować z cieciem i fakturą. W pierwszych latach kariery kojarzona była głownie z mocnymi, naturalnymi lokami o długości do ramion. Czasem trochę zapuszczała, innym razem nieco podcięła. Nosiła też grzywkę z loczków. Z czasem coraz częściej stawiała na niej efektowne loki - czasem były to lekkie fale, innym razem zupełnie wyprostowane pasma. Lubiła także upinać pukle w na pozór niedbały kok. Od dłuższego czasu stawia na proste włosy, które przez jakiś czas wytrwale zapuszczała. Najwyraźniej jednak wraz z wiosna poczuła chęć lekkiej odmiany, bo wyraźnie skróciła pasma.

Nowa fryzura Kasi Cichopek to klasyczny bob

Efektami wizyty u fryzjera pochwaliła się na Instagramie. Sięgające do niedawna za ramiona, pocieniowane włosy zdecydowała się ściąć na wysokości ramion. Taka fryzura - na boba jest bardzo bezpieczna, a jednocześnie dodaje uroku. Celebrytka zaprezentowała efekty, jak to określiła "porządków na głowie". Nie jest to jakaś rewolucja, ale odświeżenie fryzury, które sprawiło, pasma wyglądają ładnie i zdrowo. Katarzynie chyba się spodobało, bo rozważa kolejne cięcia. Zapytała nawet fanów, co myślą o następnych zmianach. Głosy były - jak zwykle - podzielone.