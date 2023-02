Kasia Cichopek pęka z dumy. Jej córka nie skończyła jeszcze 10 lat, a już pokazuje swoje liczne talenty!

Podobna do taty?

Co się stało?!

Asia i Andrzej z "Sanatorium miłości" razem na zdjęciach! Co ich łączy?

Kasia Cichopek spełnia się nie tylko jako prowadząca "Pytania na śniadanie" i "You Can Dance. Nowa Generacja", ale również mama dwójki dzieci. Helena i Adam są owocem jej miłości z Marcinem Hakielem. Para rozstała się w marcu 2022 roku, a w sierpniu doszło do rozwodu. Obecnie prezenterka jest w związku z Maciejem Kurzajewskim, swoim kolegą z planu śniadaniówki TVP.

Kasia Cichopek opowiedziała o talentach córki. "Jest bardzo muzycznie zdolna"

Cichopek ma bardzo bliskie relacje ze swoimi dziećmi. Z Heleną łączy ją wiele pasji, m.in. taniec i jazda konna. Przypominamy, że aktorka ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych z tańcem. W 2005 roku wraz z byłym mężem zwyciężyła w finale 2. edycji "Tańca z gwiazdami", a rok później w "Finale Finałów Tańca z gwiazdami". Utworzyli również wspólnie pierwszą placówkę szkoły tańca "Hakiel – Akademia Tańca" w Warszawie, a w 2007 zajęli czwarte miejsce w finale 1. Konkursu Tańca Eurowizji w Londynie. Marcin Hakiel reprezentuje najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S". Helena bez wątpienia poszła w ślady utalentowanych rodziców. Uwielbia też "You Can Dance. Nowa Generacja".

"[Helena] Uwielbia tańczyć, śpiewać i grać. Jest bardzo muzycznie zdolna. Często jest moim gościem tutaj na planie".

Myślicie, że Helena pójdzie w ślady rodziców?

Kilka miesięcy temu Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zadebiutowali w "Pytaniu na śniadanie" jako para! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii