Cichopek zapytana o ślub! Rozpływała się, mówiąc o prezencie od Kurzajewskiego

Kiedy tylko na jaw wyszło, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą, z prędkością światła zostali okrzyknięci "power couple". Choć nie lubią opowiadać o swoim życiu prywatnym za dużo, racząc fanów jedynie uroczymi zdjęciami ze wspólnych spacerów, zjazdów rodzinnych czy wakacji, dziennikarze nieustająco zadają pytania na temat ich przyszłości. Właśnie z takim musiała zmierzyć się aktorka podczas konferencji prasowej kolejnego odcinka programu "You Can Dance - Nowa Generacja", w którym jest jurorką.

Katarzyna Cichopek zapytana o ślub! Rozpływała się, mówiąc o prezencie od Macieja Kurzajewskiego

O tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się, wiadomo od dawna. I choć gwiazda "M jak miłość" nie chwali się pięknym pierścionkiem, jaki wręczył jej ukochany, od czasu do czasu fani dostrzegają go na jej palcu. Nie są przekonani, czy należy do najładniejszych, jaki widzieli, ale dla aktorki nie ma to najmniejszego znaczenia.

- Czy on byłby z drutu czy z papieru, nie ma to dla mnie znaczenia. Dla mnie ważny jest gest, ważne, że jest od niego [Macieja - przy. red.]. Najważniejsze jest uczucie, które nas łączy. Oboje wychodzimy z założenia, że nie przedmioty są ważne, a emocje, wspomnienia i przeżycia. I w to inwestujemy - oznajmiła w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post.

Na tym jednak nie koniec. Fani oraz media nie mogą doczekać się, aż zakochani sformalizują swój związek. Ostatnio pojawiły się informacje, że ma się to wydarzyć już niebawem na greckiej wyspie.

- Niewykluczone, że odwiedzimy Grecją wakacyjnie razem z dzieciakami, ale to chyba nie o moim ślubie jest mowa - dodała Cichopek, dementując namnażające się spekulacje.

Myślicie, że mimo wszystko snują ślubne plany w niedalekiej przyszłości?