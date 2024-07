Kasia Cichopek podbija Grecję w wydekoltowanym kostiumie. Aż morze robi się cieplejsze. Są zdjęcia

"No dobra!"

Kasia Cichopek kusi w Grecji

W weekend Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zawitali do bajecznej Grecji. Aktorka nie zamierzała czekać - od razu wskoczyła w kusy strój kąpielowy i wskoczyła do przyjemnie chłodnego morza. "Zaczynam mój zasłużony urlop!!! Po pięknych i intensywnych czerwcu i lipcu pełnych zawodowych wyzwań, teraz zamieniam się w panele fotowoltaiczne i ładuję moją baterię energią słoneczną" - podpisała Kasia Cichopek fotki, które wrzuciła do sieci tuż po przyjeździe.

Bo choć po styczniowym zwolnieniu z programu "Pytanie na śniadanie" pracę w Polsacie zaczęła dopiero w czerwcu, ostatnie tygodnie rzeczywiście były intensywne - Kasia Cichopek została bowiem prowadzącą nowy program randkowy "Moja mama i twój tata", który został już nagrany. A już za miesiąc razem z ukochanym zacznie prowadzić pierwszą śniadaniówkę Polsatu. Zanim jednak znów wezmą się do pracy, podziwiają greckie wyspy i zajadają się pysznymi owocami morza. Urlop jak marzenie.

