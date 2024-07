Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy program. Aż trudno w to uwierzyć!

Roksana Węgiel prezentuje ekskluzywny apartament. Co za luksusy

Już niedługo na antenie Polsatu pojawi się nowy program "Moja mama i twój tata" będzie show randkowym. Bohaterami formatu będą dojrzali single po przejściach, którzy chcą znaleźć miłość. Rodzice będą szukać nowej miłości pod okiem własnych dzieci.

Program "Moja mama i twój tata" poprowadzi Katarzyna Cichopek

Wszyscy dorośli zamieszkają w willi znajdującej się na Mazurach, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Przez kilka tygodni będą się poznawać i budować ze sobą relacje. Uczestnicy to głównie osoby po 40. i 50. roku życia. "Moja mama i twój tata" to również program o emocjach, relacjach z najbliższymi, ale także o codzienności.

Dzieci uczestników zamieszkają w drugim domu, w którym na bieżąco będą śledzić i komentować wybryki rodziców. To one będą miały ogromny wpływ na życie swoich rodziców. Na sam koniec to właśnie dzieci ostatecznie dadzą akcept rodzącym się uczuciom.

Nowy program poprowadzi Katarzyna Cichopek. Okazuje się, że wybór gwiazdy na prowadzącą nie był przypadkowy. Cichopek z wykształcenia jest psycholożką. Spełnia się też jako matka oraz partnerka. To właśnie ona będzie czuwać nad losami mieszkańców mazurskich willi. Ciekawe jak Kasia sprawdzi się w roli prowadzącej nowego show. Show będzie można oglądać od września 2024 roku.

