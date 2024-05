Kasia Cichopek wraca w wielkim stylu, Tatiana Okupnik lśni jak dawniej, a Dorota Goldpoint podbija Cannes - najlepsze stylizacje ostatniego tygodnia

Nawet ciepłe majowe dni nie przeszkadzają gwiazdom, by wystroić się od stóp do głów w zachwycające, długie suknie. Zwłaszcza, że znów znalazły dobre na to okazje. Zobaczcie, jak w ostatnich dniach prezentowały się Kasia Cichopek, Paulina Sykut, Tatiana Okupnik czy gwiazdy, które na festiwal w Cannes ubrała polska projektantka Dorota Goldpoint.