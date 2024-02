Katarzyna Bosacka rozwód

Katarzyna Bosacka ma za sobą trudny rok. Latem gruchnęła wiadomość o tym, że jej mąż - Marcin Bosacki - miał ją porzucić dla innej kobiety. Sytuację komplilkuje fakt, że małżonkowie mają czwórkę dzieci. Gwiazda TVN długo nie chciała mówić na temat rozstania, Otworzyła się w rozmowie z magazynem "Viva". - Pogrążyłam się w emocjonalnym otępieniu. To był potworny stres i ból, również fizyczny. To zrozumiałe, bo, jak mówią psycholodzy, stres związany z rozwodem, zwłaszcza po tylu latach wspólnego życia, często jest porównywany z rozpaczą po śmierci bliskiej osoby. Pojawił się wtedy jakiś rodzaj żałoby i lęku: czy ja sobie poradzę? Jak to wszystko ułożyć na nowo? Co będzie dalej? Co z dziećmi? Co mnie czeka…? Milion pytań bez odpowiedzi - mówiła Katarzyna Bosacka. Pierwsza rozprawa rozwodowa odbyć ma się w marcu. Być może już wtedy oficjalnie Marcin Bosacki przestanie być mężem dziennikarki. Ona sama nie zapomina o swojej misji. Katarzyna Bosacka to w końcu gwiazda programów "Wiem, co jem" i "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". A to zobowiązuje. Dziennikarka TVN właśnie przyjrzała się bananom. Wnioski są zatrważające!

Katarzyna Bosacka z pilnym komunikatem ws. bananów. Ohydny nalot na owocach

Katarzyna Bosacka pokazała na Instagramie zdjęcie kiści bananów z ohydnym białym nalotem i przekazała pilny komunikat. - Zobaczcie, jak pięknie ozdobioną białym nalotem kiść znalazłam w sklepie. Co to jest? Banany - najpopularniejsze owoce na świecie pryskane są masą pestycydyów - środków grzybo- i pleśniobójczych, owadobójczych i chwastobójczych. Większość plantatorów uważa stosowanie pestycydów za kluczowe dla sukcesu uprawy bananów, jednak ekolodzy podkreślają ich szkodliwy wpływ na ludzi, rośliny, glebę i zwierzęta (krokodyle czy ryby). Do tego tuż po ścięciu, każda kiść wrzucana jest do basenu wypełnionego konserwantami - zaznaczyła dziennikarka TVN. W dalszej części trochę uspokoiła Polaków, ale podkreśliła przy tym, jak ważne jest mycie bananów.- Na szczęście na owocach bananów znajduje się bardzo mało pozostałości pestycydów. Wynika to z faktu, że skórka jest gruba i chroni owoc. Mimo to, warto dokładnie myć banany przed spożyciem lub kupować te ekologiczne. "Zabrudzenia, pojawiające się na skórkach owoców w trakcie transportu czy przechowywania w magazynach, w trakcie obierania łatwo przedostają się na dłonie, a stąd drobnoustroje chorobotwórcze mają już prostą drogę do naszych ust, jeśli nie zadbamy odpowiednio o higienę i nie umyjemy rąk przed spożyciem". W przypadku, gdy banany są przechowywane w wilgotnych warunkach lub są uszkodzone, mogą zacząć pleśnieć. Pleśń może powodować biały nalot na powierzchni owocu, który może być szkodliwy dla zdrowia - czytamy we wpisie Katarzyny Bosackiej.

