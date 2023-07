Odkrycie na miarę wynalezienia koła! Była gwiazda TVN wymyśliła, jak oszczędzać na herbacie

Katarzyna Bosacka zdarza patent na oszczędzanie

Katarzyna Bosacka przez kilkanaście lat związana była ze stacją TVN. Od 2019 roku natomiast prowadzi kanał w serwisie YouTube pod nazwą EkoBosacka, na którym zamieszcza filmy dotyczące ekologii i zdrowej żywności. Eko to jednak nie tylko ekologia, lecz także ekonomia. W czasach szalejącej inflacji wszyscy liczą każdy grosz i kombinują, na czym tu można przyoszczędzić chociaż parę groszy. Naprzeciw oczekiwaniom zatroskanych Polaków idzie Katarzyna Bosacka, która przedstawiła prosty patent na to, jak można wzbogacić się, nie wydając fortuny na... herbatę, bez której wiele osób nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia. - Mam dla Was dziś kolejną rolkę z serii "Jak oszczędzić na wakacjach", mała zmiana, a może zatrzymać w naszym portfelu kilkadziesiąt złotych. Oczywiście na wakacjach nie chodzi o to, żeby liczyć każdy grosz, ale racjonalne wybory wyjdą nam na pewno na korzyść - zapowiada na wstępie była gwiazda TVN, która prywatnie jest żoną senatora KO Marcina Bosackiego.

Na herbacie w ten sposób oszczędzimy prawie 440 zł! Katarzyna Bosacka wylicza

Otóż sprawa jest prosta. Żeby zaoszczędzić na herbacie w trakcie wakacji, należy, uwaga, nie pić jej w kawiarniach i restauracjach! Katarzyna Bosacka wylicza, że zakładając, że jedna herbata w lokalu kosztuje 8 zł (co i tak nie jest wygórowaną ceną), a torebka zakupiona w paczce w sklepie - po przeliczeniu - 16 gr, jedna osoba, pijac tylko jedną herbatę dziennie przez tydzień, zaoszczędzi niemal 55 złotych! Niby nie jest to majątek, ale jeśli już założymy, że wyjazd jest dwutygodniowy, a rodzina czteroosobowa i każdy pije dziennie dwie herbaty, to robi nam się prawie 440 złotych! Żarty żartami, może nie jest to odkrycie, za które Katarzyna Bosacka dostanie Nagrodę Nobla, ale lepiej mieć 440 zł, czy nie mieć?

