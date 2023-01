Katarzyna Cichopek wrzuciła zdjęcie i się zaczęło. Fani nie mogli oderwać wzroku od jej włosów! "Tragedia"

Katarzyna Cichopek, jako jedna z największych gwiazd Telewizji Polskiej, zawsze musi prezentować się nienagannie. Aktorka i prezenterka zawsze bardzo dba o swój wygląd. Może pochwalić się doskonałą sylwetką oraz cerą jak u nastolatki. Nic dziwnego, że dla wielu osób nadal uchodzi za ideał piękna. Niestety, tym razem zamiast komplementów otrzymała falę nieprzyjemnych komentarzy. Wszystko przez zdjęcie z planu programu "You Can Dance. Nowa generacja 2", którego Cichopek jest jurorką. Poszło o włosy!

Fani są zszokowani fryzurą Katarzyny Cichopek. "Aż boli, jak się patrzy"

Najnowsze zdjęcie Katarzyny Cichopek wywołało poruszenie wśród jej fanów. Ich zdaniem włosy aktorki wyglądają na spalone!

- Śliczna kobieta, ale włosy…

- Matko, jakie włosy, tragedia,

- Chyba trochę włosy zjarali…

- Bardzo zniszczone włosy,

- Aż boli jak się patrzy na włosy...

- Kaśka nie rób tego swoim włosom... Są boskie kiedy są naturalne - pisali w komentarzach.

Na pomoc Kasi Cichopek przybyła Monika Mielnicka, 23-letnia gwiazda "M jak miłość". Kobieta napisała w jednym z komentarzy, że włosy jej koleżanki z planu wyglądają tak przez kąt padania światła.

- Światło od góry. Włosy w każdym świetle wyglądają inaczej. Polecam zaobserwować to zjawisko. Miłego dnia - czytamy.

Katarzyna Cichopek najwyraźniej jednak wzięła sobie do serca komentarze fanów. Gwiazda przyznała im nawet rację i postanowiła wybrać się do fryzjera. Wizytę zrelacjonowała w mediach społecznościowych.

- Otwieram dzisiaj internety i co czytam? Że włosy spalone, połamane, zniszczone… No suche, no trochę zniszczone, jak by nie było codziennie układam je na prostownicę. Dlatego bardzo wam dziękuje za te wszystkie opinie, zmobilizowaliście mnie do tego, żebym odwiedziła swoje ulubione miejsce. Idę właśnie do fryzjera, a robię to wszystko po to, aby wam, oglądającym moje zdjęcia, nie jeżył się włos na głowie - zażartowała.

Gwiazda zdecydowała się na dość mocne cięcie. Zmiana na plus?

i Autor: Instagram/@katarzynacichopek