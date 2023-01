i Autor: AKPA Kasia Cichopek przeszła operację, wiemy co jej dolega

Mówiła o swojej córce

Katarzyna Cichopek rozpłakała się na wizji. Nie była w stanie wytrzymać

sylwiab 10:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Katarzyna Cichopek (40 l.) ma ręce pełne roboty. Gra w serialu "M jak miłość" już od samego początku, spełnia się w roli prezenterki "Pytania na śniadanie" i dodatkowo jest jurorką w programie "You Can Dance. Nowa generacja". To właśnie w tym ostatnim formacie dała upust swoim emocjom i rozpłakała się na wizji. Zobaczcie, co ją do tego doprowadziło.