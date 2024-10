Katarzyna Dowbor szczerze o konkurencji "Pytania na śniadanie". "To jest jak z ciastkiem, prawda?"

Myślę, że kiedy jest coś nowego, to ludzie się na to rzucają. To jest jak z ciastkiem, prawda? Rzucają się na to nowe ciastko z kremem i się nim cieszą przez pierwszy tydzień, a potem się robi mdło. Potem się okazuje, że już tego kremu jest za dużo i może warto do tego tradycyjnego drożdżowego wrócić. Nudno, ale stabilnie, jak to było za moich czasów czy jak babcia mi opowiadała. Myślę, że nowość zawsze wzbudza zainteresowanie i na tak zwanej świeżości, jak mówią sportowcy, się świetnie zdobywa wyniki, ale potem przychodzi proza życia i trzeba te wyniki utrzymać. Życzę wszystkim, żeby te wyniki utrzymali, a my sobie powolutku będziemy walczyć o naszego widza z ogromną pokorą, bo widz jest dla nas najważniejszy. Mamy ogromną pokorę i ogromny szacunek.