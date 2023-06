Mąż zdradził Katarzynę Łaniewską z sąsiadką. Wyszło na jaw, że to słynna dziennikarka

Katarzyna Łaniewska dwukrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był Ignacy Gogolewski. Sakramentalne "Tak" powiedzieli sobie, gdy gwiazda była studentką warszawskiej PWST. "Połączyła nas pasja sportowa, graliśmy razem w ping-ponga, aż ten pin-pong doprowadził do zakochania się w sobie. I niespełna po moim trzecim roku szkoły teatralnej oświadczył mi się. Kończył studia, gdy wzięliśmy ślub" - mówiła w jednym z wywiadów.

Mąż zdradził ją z sąsiadką

Ich miłość nie przetrwała jednak próby czasu. Małżonkowie rozwiedli się w 1962 roku. Powodem był romans aktora z... sąsiadką.

"Mój małżonek zainteresował się inną osobą, zresztą w tym samym domu. Zawsze mówię, że spadł z piątego piętra na pierwsze, na inną klatkę. Ale to było tak dawno temu, że dziś mogę mówić o tym uśmiechem" - wspominała w programie „Grunt to rodzinka”. "Zwykle mężczyźni odchodzą do dużo młodszych kobiet. Mąż odszedł do starszej" - dodała.

Choć sama Katarzyna Łaniewska w wywiadach nie chciała ujawniać tożsamości nowej partnerki swojego męża, to szybko okazało się, że Ignacy Gogolewski związał się ze znaną prezenterką - Ireną Dziedzic (†93 l.).

Wybaczyła mężowi po rozwodzie

Katarzyna Łaniewska mocno przeżyła rozstanie z mężem, mimo to po latach mu wybaczyła. Pomimo rozwodu, wciąż się widywali w pracy. "Po rozprawie poszliśmy do kawiarni, a wieczorem wspólnie zagraliśmy na scenie" - powiedział Ignacy Gogolewski w rozmowie z "Super Expressem". Byli małżonkowie wspólnie wychowywali córkę - Agnieszkę Gogolewską. "Z pierwszej miłości pozostał mi największy skarb: Agnieszka, wnuki i umiejętność mówienia wiersza" - wyznała.

Łaniewska znalazła szczęście u boku drugiego męża

Gwiazda "Plebani" miała złamane serce i bała się ponownie zakochać. Jednak na jej drodze pojawił się inżynier Andrzej Błaszczak. Poznali się bardzo nietypowo. Ich historia nadawałaby się na scenariusz filmowy. "Wpadło mi trzech panów pod samochód na ulicy Nowogrodzkiej, błagając, by ich podwieźć, bo jednemu z nich urodziło się dziecko. (...) O dziwo, rozpoznali mnie i powiedzieli, że chcą odwdzięczyć się jakąś kawą. Zostawiłam im telefon. Po pół roku później zatelefonował mój obecny małżonek. Poznałam go po głosie. Myślę, że długo zbierał się do tego telefonu, tłumaczył, że wtedy pracował w Szwecji" - zdradziła i dodała, że niedługo później umówili się na randkę. "Nie chciałam się umawiać, bo zbliżała się Wielkanoc, miałam zajęcia, ale uległam prośbom córki, która długo nalegała: "Mamusiu, nigdzie nie wychodzisz, umów się z tym panem". W końcu zgodziłam się. I tak to się zaczęło" - dodała.

Zmarła dwa lata po mężu

Andrzej Błaszczak i Katarzyna Łaniewska pobrali się w 1984 roku. Mężczyzna pokochał córkę aktorki, oraz jej dzieci - Mateusza i Marka. Byli bardzo udanym małżeństwem. Niestety ich sielankę przerwała wiadomość o chorobie Błaszczaka. Lekarze zdiagnozowali u mężczyzny raka. W kwietniu 2018 roku odbył się jego pogrzeb. Aktorka zmarła dwa lata po ukochanym - 7 grudnia 2020 roku w wieku 87 lat.

