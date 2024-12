Marina ledwo jedzie prosto! Żona Wojciecha Szczęsnego przyłapana na drodze w aucie za 1,3 mln zł! Co ona wyprawia?! WIDEO

Katarzyna Skrzynecka znana jest fanom jako piękna blondynka. Jak się jednak okazuje, niedawno aktorka zdecydowała się poddać metamorfozie, która miała ogromny wpływ na jej wygląd. Na najnowszych zdjęciach trudno ją rozpoznać.

Zobacz też: Katarzyna Skrzynecka mocno się sparzyła. Poleciła do pracy inną gwiazdę, została wygryziona. Wie, kogo unikać jak ognia!

Katarzyna Skrzynecka poddała się wielkiej metamorfozie

Katarzyna Skrzynecka przez wiele lat wierna była swojemu niezmienianemu od lat wizerunkowi blondynki. Tym razem jednak postanowiła zaszaleć w salonie fryzjerskim. Swoje włosy postanowiła przefarbować na rudy kolor. Na ja wyszło również, że koloryzacja podyktowana była nową rolą w serialu. Aktorka od ponad 4 lat wciela się w jedną z głównych ról w produkcji "Na dobre i na złe".

Doktor Alina Fisher w nowej jesiennej odsłonie - napisała w sieci gwiazda.

Zobacz też: Mąż Skrzyneckiej zabrał córkę na imprezę. Wystroili się tak, że aż ciary przechodzą

Oczywiście nie obyło się bez komplementów fanów aktorki. Większość była pod wrażeniem jej metamorfozy. Inni pisali też, że znacznie lepiej wygląda w rudym niż w blondzie.

Widać, że ładnemu we wszystkim ładnie Pięknie w tym kolorze Bardzo pani pasuje - pisali zachwyceni internauci.

Zobacz też: Cali na biało Kasia Skrzynecka i Marcin Łopucki świętują 15. rocznicę ślubu. Zabrali córki do wyjątkowego miejsca

Katarzyna Skrzynecka uwielbia eksperymentować ze swoim wyglądem

Katarzyna Skrzynecka to jedna z ulubionych aktorek Polaków. Gra w filmach, serialach, a także w teatrze. Jest również bardzo aktywna na swoim Instagramie, gdzie pokazuje swoje życie prywatne i zawodowe. Wiele razy gwiazda udowodniła, że kiedy trzeba, jest w stanie poddać się metamorfozie do roli. Można ją już było oglądać w różnych wariantach. Często wraca jednak do blondu, który jest jej znakiem rozpoznawczym. Na jej słowach było jednak już afro, rudy, a nawet platyna.

Zobacz też: Kompletnie odmieniona Skrzynecka. Po kolorowych kieckach nie ma śladu, za to jest dekolt do pasa

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Skrzynecka teraz i kiedyś. Mocno się zmieniła?

Sonda Też uważasz, że Skrzynecka wygląda lepiej bez makijażu? TAK NIE NIE WIEM