Katarzyna Zielińska w żałobie po śmierci 4-letniego Wiktorka. "Odleciałeś motylku piękny"

Wiktor Ratajczak od października 2021 roku chorował na straszną chorobę, hepatoblastomę, czyli niezwykle agresywny nowotwór złośliwy wątroby. Wiktor od momentu diagnozy praktycznie nie opuszczał szpitala. Przeszedł kilka biopsji, 35 cykli chemioterapii, oraz siedem operacji. Gdy pojawiły się przerzuty do płuc, jedynym ratunkiem było leczenie w szpitalu w Bostonie. Rodziny nie było jednak stać na tak drogą terapię. Dlatego założyli zbiórkę w serwisie "Się Pomaga" i wraz ze znaną aktorką Katarzyną Zielińską w październiku 2023 roku apelowali o pieniądze na leczenie Wiktora. Chodziło wówczas o celowaną chemioterapię i operacyjne usunięcie przerzutów z obu płuc chłopca.

Pół roku później aktorka poinformowała o śmierci chłopca, wrzucając na Instagrama wzruszający wpis oraz filmik. - List do mojego Przyjaciela Na Zawsze 🦋 Wiktorku… Zostawiłeś nam tyle miłości, każdemu z nas pokazałeś co to znaczy TAK NAPRAWDĘ cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą i odleciałeś motylku piękny. Wiesz co? Ja musiałam Cię spotkać na swojej drodze. To nie przypadek. Tyle fajnego daliśmy sobie wzajemnie. Ja jestem najdumniejszą Twoją ciocią. Zawsze będę. Nigdy nie narzekałeś. Nigdy. Dawałeś a nie brałeś. Rozdawałeś miłość.Wiesz, jestem pewna, że życie to tylko przystanek kolorowy motylu. Dziękuję Ci, że dane nam było się poznać. Plasterki z psim patrolem obiecuję przyklejać. Kolorowa bransoletka od Ciebie będzie mi przypominać co jest tak naprawdę w życiu ważne. Lataj kolorowy motylu. I ochraniaj tam z GÓRY Twoich NAJWSPANIALSZYCH Rodziców na świecie i Twojego braciszka Wojtusia. Do zobaczenia! Dziękuję Ci za każdą sekundę, każdy uśmiech, każdy sms od Twojej Mamci 🦋 Twoja Ciocia Kasia. Żeby było jasne. Na zawsze. Ps. Aaaa i będę ćwiczyła muskuły. Powoli. Każdego dnia - napisała Katarzyna Zielińska.

Pod postem pojawiły się komentarze otuchy dla aktorki i rodziny Wiktorka. - Kasiu… Małgosiu, Piotrze, Wojtusiu… przyjmijcie nasze kondolencje… ta historia miała się inaczej wydarzyć! - napisała Anna Mucha. - Serce pęka… Przytulam Cie Ziele i podziwiam za walkę! Razem tak dzielnie walczyliście. Wyrazy współczucia dla rodziny Wiktorka - dodała Marzena Rogalska. Kondolencje złożyli także Natalia Kukulska, Agnieszka Hyży, Barbara Kurdej-Szatan, czy też Sylwia Grzeszczak.

