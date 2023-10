Katolicka gwiazda twierdziła, że została skazana za Biblię

Najjjka, czyli Natalia Ruś, znów dołożyła do pieca i wywołała poruszenie w sieci. Katolicka gwiazda internetu w przeszłości została skazana na pięć miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac na cele społeczne.- Gdy tylko wyszła z sądu, Natalia Ruś zaczęła natychmiast manipulować i wprowadzać w błąd opinię publiczną, że została "skazana za Biblię". To bezczelne kłamstwo. Żaden z zarzutów nie dotyczył obrony Pisma Świętego. Za to wszystkie zarzuty dotyczyły publicznego propagowania nienawiści do osób innej narodowości. Najjjka została skazana za publiczne szczucie na uchodźców wojennych z Ukrainy - czytaliśmy potem w oświadczeniu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Innym razem Najjjka przyczepiła się do kobiet,, które noszą ubrania z głębokim dekoltem. Tym razem sprawa jest jednak poważniejsza, bo dotyczy Halloween, czyli święta, które budzi ogromne emocje nie tylko w Polsce.

Najjjka o Halloween i egzorcyzmach

W specjalnym nagraniu katolicka influercerka nie zostawiła suchej nitki na halloweenowych zwyczajach. - Halloween to tak naprawdę czczenie śmierci, cieszenie się ze śmierci, przebieranie się za jakieś upiory straszne, przerażające, porażające. A ja pragnę żeby w mojej duszy jednak grały najpiękniejsze melodie, a nie jakieś straszne przeraźliwie dźwięki, wręcz z horrorów - wyznała Najjjka. Natalia Ruś zdradziła także, że była na egzorcyzmach. Widać, że to zostawiło u niej ślad.

- Skoro jestem dzieckiem Bożym i na pierwszym miejscu stawiam Boga, to nie mam zamiaru uczestniczyć w jakichkolwiek zabawach halloweenowych. Dla wielu ludzi to jest tylko i wyłącznie zabawa, natomiast od zabawy może się rozpocząć coś niezbyt dobrego dla naszej duszy. Takie zabawy przyczyniają się do wejścia, do zapoznania się z tym złem, do utożsamiania się ze złem i usprawiedliwiania złych rzeczy, które nie pochodzą od Pana Boga. Te wszystkie zabawy halloweenowe, jakieś makijaże itd. mogą być zagrożeniem duchowym. Byłam na egzorcyzmach i swoje widziałam - ostrzegała Najjjka.