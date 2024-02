Kayah wróci do "The voice of Poland"?! Jej były mąż usłyszał, że ma pozbyć się "starej gwardii"?

Nowa fucha Moniki Richardson! To już oficjalnie potwierdzone. Nie jest to TVP!

Program "The voice of Poland" znów jest na językach! Kilka dni temu media rozpisywały się o przyszłości prowadzącego Tomasza Kammela, a teraz jeden z portali dotarł do szokujących doniesień. Według jednego z portali na fotel jurorski programu TVP może powrócić Kayah. Piosenkarka była jurorką pierwszej edycji tego muzycznego show. Jednak jak podaje informator, aby do tego doszło Rinke Rooyens ma za zadanie pożegnać się z ekipą programu, która jest kojarzona z poprzednią władzą w Polsce. Poznajcie szczegóły!

Kayah wróci do "The voice of Poland"? "Fani show lubili ją w nim"

Serwis "Plotek" dotarł do osoby z otoczenia Rinke Rooyensa. który jest jednym z twórców muzycznego show TVP. Według doniesień portalu, Kayah mogłaby wrócić na fotel jurorski. Jednak najpierw z programem musiałyby pożegnać się osoby, które są kojarzone z poprzednią władzą.

- W telewizji jest nowe otwarcie, które ma być zaznaczane na każdej płaszczyźnie. Stąd informacja, że w programie ma nie być gwiazd kojarzonych mocno z telewizją z czasów PiS-u. Żadna Edyta Górniak, Justyna Steczkowska i gwiazdy tego typu, nie powinny teraz liczyć na angaż. Ludzie mają zobaczyć spektakularne zmiany i nową jakość - mówi informator "Plotka" z otoczenia Rooyensa.

Producent programu już zwęszył szanse, aby zaangażować do programu kultową wokalistkę

- Ona była w pierwszej edycji programu, jeszcze kilka lat przed PiS-em. Później zniknęła z TVP na wiele lat, ale jest gotowa do niej powrócić. Rinke uważa, że angaż takiej wokalistki, jak ona, do jego programu pokazałby jasno, że nawet w rozrywce są nowe rządy i wracają osoby jeszcze niedawno niemile widziane. Wiadomo, że Kayah była przeciwniczką wcześniejszej partii rządzącej. Nie mówiąc o tym, że to byłoby według niego dobre nawiązanie do samego początku programu. Fani show lubili ją w nim - mówi informator "Plotka".

