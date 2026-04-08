Kim jest Bletka? Jej piosenki zna cała Polska

Ile lat ma Bletka? Data urodzenia gwiazdy

Piosenkarka przyszła na świat 27 marca 1999 roku. Oznacza to, że w 2026 roku wokalistka świętowała swoje 27. urodziny.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Felicia z Eurowizji 2026? Reprezentantka Szwecji zakrywa twarz! Dlaczego?

Jak naprawdę nazywa się Bletka? Prawdziwe imię i nazwisko

Fani często zastanawiają się nad tożsamością artystki. W rzeczywistości gwiazda nazywa się Aleksandra Bletek. Jej popularny pseudonim sceniczny to bezpośrednie nawiązanie do nazwiska.

Wzrost Bletki. Ile mierzy wokalistka?

Dokładne wymiary piosenkarki nie zostały nigdy w pełni potwierdzone w mediach. Najczęściej pojawiająca się informacja sugeruje, że artystka mierzy około 166 centymetrów, jednak należy traktować te doniesienia wyłącznie jako nieoficjalne.

Najpopularniejsze piosenki Bletki na Spotify i Apple Music

Artystka wypuściła na rynek wiele utworów, które natychmiast stały się radiowymi hitami i zyskały potężną popularność na platformach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Music. Wśród najbardziej rozpoznawalnych kawałków wokalistki znajdują się między innymi:

"Taxi"

"Hero"

"B012"

"Melatoninka"

"Awayy"

"Komu miałabym powiedzieć?"

"Nie szukaj mnie"

"Amnezja"

Bletka i Kizo. Historia wielkiego sukcesu duetu

Muzyczna współpraca tej dwójki rozpoczęła się od gigantycznego przeboju "Taxi", który odniósł w Polsce spektakularny sukces. Raper i wokalistka stworzyli wspólnie jeszcze kilka innych kawałków, takich jak "Hero", "Boomboo" oraz "Na brzegu".

Życie prywatne Bletki. Czy piosenkarka ma chłopaka?

Wokalistka bardzo dba o swoją prywatność i rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego. Z doniesień medialnych wynika, że serce artystki jest zajęte, jednak konsekwentnie ukrywa ona tożsamość swojego partnera. Choć część fanów przypuszczała, że może łączyć ją coś więcej ze wspomnianym wcześniej Kizo, ich relacja opiera się wyłącznie na przyjaźni i współpracy zawodowej.

Czy Bletka ma dzieci?

Wielu internautów szuka informacji o ewentualnym potomstwie gwiazdy. W przestrzeni publicznej nie ma jednak żadnych oficjalnych doniesień, które wskazywałyby na to, że piosenkarka jest matką.

Bletka na Instagramie. Gdzie śledzić wokalistkę?

Fani mogą obserwować poczynania swojej idolki w mediach społecznościowych. Jej oficjalne konto na Instagramie to @aleksandrabletek. Piosenkarka chętnie dzieli się tam ujęciami zza kulis koncertów, prywatnymi kadrami oraz zapowiedziami nadchodzących premier muzycznych.

Wywiad z Bletką | Radio ESKA