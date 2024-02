Kim jest brat Małgorzaty Rozenek-Majdan? Był jurorem w popularnym show! Sukces słono go kosztował!

Małgorzata Rozenek-Majdan to bez żadnych wątpliwości jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show biznesu. Od początku swojej medialnej kariery dzięki swoim umiejętnościom gwieździe udało się stworzyć własną markę osobistą, która jak podaje "Forbes" warta jest ponad 200 milionów złotych. A jej nazwisko to bez wątpienia jedno z najgorętszych nazwisko polskiego show-biznesu. Mało jednak kto wie, że gwiazda TVN ma równie utalentowanego brata. Misha Kostrzewski to ceniony tancerz, który był nawet jurorem w programie "You Can Dance".

Kim jest brat Małgorzaty Rozenek-Majdan?! Był jurorem w wielkim show!

Michał Kostrzewski urodził się w 1974 roku. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Od lat spełnia się jako zawodowy tancerz i choreograf. W 2021 roku z przytupem wszedł do świata polskiego show-biznesu, przyjmując ofertę twórców programu "You Can Dance – Nowa Generacja". Udało mu się zdobyć to, o czym marzył - rozpoznawalność i spełnienie zawodowe. Jednak swój sukces opłacił bólem. Spełniał marzenia zawodowe, lecz był daleko od domu.

- Taniec zabrał mi rodzinę: rodziców, siostrę. Jak wyjechałem do Francji, to, mimo że spotykaliśmy się raz do roku, to jednak to nie było do końca to. Bo to nie to samo, co żyć w tym samym kraju, przyjeżdżać do siebie w niedzielę na obiad. Nie znamy się tak dobrze, jak moglibyśmy się znać - mówił w rozmowie z "Faktem".

