Daniel Olbrychski to jeden z najbardziej popularnych, rozpoznawalnych i nagradzanych aktorów w Polsce. W młodości był prawdziwym amantem. A jego płomiennym romansem z Marylą Rodowicz żyła niegdyś cała Polska. Na ślubnym kobiercu gwiazdor stanął trzy razy. Najpierw z Moniką Dzienisiewicz, potem z Zuzanną Łapicką, a następnie z Krystyną Demską, z którą jest związany do dziś. Doczekał się trójki dzieci: Weroniki, Rafała i Viktora. Ten ostatni działa w branży muzycznej, Rafał został aktorem, muzykiem i prezenterem. Weronika poszła inną droga, kompletnie unika show-biznesu. Co o niej wiemy!?

Weronika Olbrychska unika show-biznesu. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych

Daniel Olbrychski z mama Weroniki rozstał się, gdy ta była jeszcze dzieckiem. Po maturze wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam spełnia swoje marzenia. Początkowo sama projektowała ubrania, a potem objęła ważne stanowisko w luksusowym domu mody.

- Jest szefową produkcji w domu mody Proenza Schouler, gdzie bardzo artystycznie podchodzą do projektów. Spełnia się. Nie chce ani grosza, sama kombinuje. Jestem z niej bardzo dumna, poradziła sobie w tak trudnym mieście, jak Nowy Jork. Być może trudne dzieciństwo ją zahartowało - mówiła Zuzanna Łapicka na łamach "Vivy".

