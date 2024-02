Kinga Rusin nie odpuszcza Stanowskiemu i Mazurkowi! Tym razem pojechała po bandzie!

Anna Mucha z dekoltem do pępka! Tak upiększa się w jednym z najdroższych hoteli w Warszawie

Kinga Rusin odkąd odeszła z telewizji prężnie działa w swoich mediach społecznościowych. To tam dzieli się prywatnymi informacjami na temat swojego życia i pięknymi kadrami ze swoich egzotycznych podróży. Bardzo często zabiera tam również głos w ważnych kwestiach społecznych czy politycznych. Od kilku tygodni Polska żyje jej internetową wojenką z Krzysztofem Stanowskim. Ostatnio dziennikarka nie wytrzymała i po raz kolejny wbiła szpilę byłej gwieździe "Kanału Sportowego".

Rusin ostro o najnowszym wywiadzie w "Kanale Zero"! Zadrwiła z profesjonalizmu Mazurka i Stanowskiego

Ostatnim gościem w "Kanale Zero" był były minister edukacji Przemysław Czarnek. Kinga Rusin w ostry sposób skomentowała profesjonalizm dziennikarski Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego. Jest zdania, że dziennikarze zostali "rozjechani" przez polityka.

- Mazurek i Stanowski ewidentnie podłożyli się celowo. Pytanie, czy dla zachowania pozorów nie chcieli jednak wypaść ciut lepiej (bo co by nie mówić dali się ośmieszyć), ale gość nie uszanował ich "taktyki" i bezwzględnie wykorzystał komfortową dla niego sytuację. Czarnek rozjechał wczoraj walcem naszych samozwańczych król-ików dziennikarstwa (drugi królik przybiegł pierwszemu na ratunek, ale został potraktowany piłą mechaniczną). Coś tam podskakiwali, histeryzowali, dramatyzowali, ale to taki teatrzyk dla podtrzymania napięcia w dwugodzinnym kabarecie - napisała na Instagramie.

