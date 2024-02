Kinga Rusin przejechała się walcem po Stanowskim! Poszło o wywiad z prezydentem!

Kinga Rusin odkąd odeszła z telewizji prężnie działa w swoich mediach społecznościowych. To tam dzieli się prywatnymi informacjami na temat swojego życia i pięknymi kadrami ze swoich egzotycznych podróży. Bardzo często zabiera tam również głos w ważnych kwestiach społecznych czy politycznych. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" nie mogła przejść obojętnie obok wywiadu Krzysztofa Stanowskiego z prezydentem Polski. Nie szczędziła dziennikarzowi gorzkich słów. Poznajcie szczegóły!

Kinga Rusin ostro do Stanowskiego! "Zero wstydu i skrupułów"

Wywiad Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka z prezydentem Andrzejem Dudą. Głos po tym wywiadzie zabrała była gwiazda TVN, Kinga Rusin. Nie gryzła się w język. Skrytykowała m.in charakter nowego kanału "Zero", gdzie łączona ma być: polityka, kultura i sport. Wnioskiem podzieliła się na Instagramie.

- Ich wniosek: zróbmy konstytucyjny reset, oddzielmy pisowską przeszłość grubą kreską i po prostu, jak rozumiem, "kochajmy" dublerów, "kucharkę" Przyłębską, przyjmującą prezydenta w domu, neoprezeskę SN Manowską, zabetonowanych "na chama" prokuratorów-milionerów etc. ZERO wstydu i skrupułów, ZERO zahamowań w praniu mózgów. No i, ZERO zdziwienia, że przy okazji, w innych programach, pogadamy sobie o sporcie, kulturze, gospodarce. Zabawa z polityczno-wyborczo-pisowską wkładką. Kaczyński musi być zachwycony - napisała.

