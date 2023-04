Kinga Rusin nie wytrzymała! Atakuje Otylię Jędrzejczak. Pływaczka długo nie czekała z odpowiedzią. Mowa o absurdzie!

Kinga Rusin znana jest z tego, że na swoim Instagramie na bieżąco komentuje to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Teraz dziennikarka na swoim profilu umieściła post, w którym dopiekła byłem mistrzyni olimpijskiej, Otylii Jędrzejczak. Wszystko z powodu wystąpienia prezeski Polskiego Związku Pływackiego w programie "Gość Wydarzeń". Czym podpadła jej Rusin? Znamy szczegóły!

Kinga Rusin atakuje Otylię Jędrzejczak. Padły mocne słowa!

Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie w mediach trwa zawzięta dyskusja na temat tego, czy powinno dopuszczać się rosyjskich oraz białoruskich sportowców do zmagań na sportowych arenach. Zdania w tej kwestii są podzielone. Ostatnio na ten temat wypowiedziała się Otylia Jędrzejczak. Jej zdaniem sportowcy z Rosji czy Białorusi mogliby startować pod warunkiem, że podpiszą deklarację, które gwarantuje, że nie popierają oni działań wojennych. Opinia pływaczki nie spodobała się Kindze Rusin. Dziennikarka od razu na nią zareagowała!

- Czy widać absurd całej sytuacji i jakichkolwiek deklaracji?!! Wiadomo, że nie mogą tej deklaracji podpisać ze względu na swoje bezpieczeństwo, a z kolei bez podpisania takiego oświadczenia nie wiadomo, co naprawdę myślą i czy przypadkiem nie „miłują” pokoju w taki sposób jak sam Putin - możemy przeczytać w poście Rusin.

Kinga Rusin wbiła szpilę Otylii Jędrzejczak! Mamy odpowiedź pływaczki!

Otylia Jędrzejczak nie została obojętna na ten komentarz. Biuro Prasowe PZP przesłało "Pudelkowi" oświadczenie: - Odnoszę wrażenie, iż nie do końca prawidłowo zrozumiała pani wypowiedź Pani prezes. W wywiadzie tym prezes Otylia Jędrzejczak wskazała, że błędem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego był fakt, iż od razu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie wydano zakazu startu dla Rosjan i Białorusinów w igrzyskach olimpijskich, a obecnie decyzję de facto zrzucono na światowe federacje sportowe - czytamy w komunikacie.

Dalej jest również prośba o to, aby Kinga Rusin zmieniła treść posta, bowiem według Polskiego Związku Pływackiego doszło tam do pewnych nieporozumień - W nawiązaniu do pani wpisu na Instagramie prosimy o jego poprawienie zgodnie z całą treścią wywiadu. Jest oczywiste, że nie chodzi o 'świstek papieru', a o rzeczywistą deklarację - czytamy dalej w komunikacie.

