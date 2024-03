Kinga Rusin świętuje 53. urodziny! Tak wyglądała na początku wielkiej kariery!

ogg 13:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kinga Rusin to postać, której widzom przedstawiać nie trzeba. To jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek i dziennikarek. Choć od lat nie widzimy jej już na szklanym ekranie, to dziennikarka wciąż jest aktywna w mediach społecznościowych. Z okazji 53. urodzin przypominamy, jak zmieniała się gwiazda TVN! Zobaczcie te zdjęcia!