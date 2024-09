Klaudia El Dursi ma problemy zdrowotne. Nie jest dobrze

Co na to tata?

Klaudia El Dursi to jedna z najbardziej znanych polskich gwiazd. Ta piękność karierę rozpoczęła dzięki udziałowi w "Top Model" - to właśnie ten program okazał się jej przepustką do show-biznesu. Klaudia od tego czasu chętnie publikuje zdjęcia oraz filmy w mediach społecznościowych. To właśnie tam można podglądać jej życie prywatne, a także to, jak wygląda jej praca.

Zobacz też: Klaudia El Dursi powiększyła biust? Fani nie mają wątpliwości! Odpowiedź celebrytki zaskakuje

Prowadząca "Hotel Paradise" nie ma ostatnio zbyt łatwego czasu. Przez internautów została przyłapana, jak nagrywała podczas jazdy autem, a niedawno poinformowała o tym, że jest ciężko chora.

Zobacz też: Klaudia El Durski zdradziła, ile przytyła. "Nigdy tak źle nie wyglądałam"

Klaudia El Dursi ma poważne problemy zdrowotne

Klaudia El Dursi jest bardzo chora. Gwiazda TVN-u opublikowała na swoim instagramowym profilu wpis, który z pewnością zaniepokoi jej wiernych fanów. Gospodyni "Hotelu Paradise" walczy z zapaleniem płuc. 35-latka zaapelowała do fanów o to, aby dbali o swoje zdrowie.

"Powiem Wam, że sytuacja jest mocno średnia. W ostatnich dniach dużo od siebie wymagałam, lekceważyłam sygnały swojego ciała, że potrzebuje zwolnić i doprowadziłam do obustronnego zapalenia płuc. Dbajcie o siebie" - można było przeczytać na instagramowym profilu Klaudii.

"Hotel Paradise 9" - oto co musicie wiedzieć

26 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:00, na antenie TVN7 ruszył 9. sezon "Hotelu Paradise". Program, który zdobył wielu fanów, ponownie zaprasza widzów do swojego świata.

Nowy sezon to jeszcze więcej wyzwań oraz ekscytujących momentów. Tym razem na uczestników czeka wiele niespodzianek, które zapewnią im masę wrażeń.

Program będzie emitowany nie tylko od poniedziałku do czwartku, ale również w piątki. Pięć dni w tygodniu wypełnione będzie emocjami oraz niespodziewanymi zwrotami akcji.

Zobacz też: El Dursi obudziła ukochanego w środku nocy. Nie do wiary, co było potem

Zobacz naszą galerię: Sylwia Bomba z Gogglebox zabrała głos po wybrykach drogowych Klaudii El Dursi. „Hejt jaki ją spotkał jest straszny”

Sonda Czy oglądasz Hotel Paradise? Oczywiście Czasami Nie, nigdy się nie zdarzyło Oglądam wszystkie edycje, czekam na kolejną