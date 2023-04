i Autor: Jacek Kurnikowski/AKPA, SHUTTERSTOCK

Szokująco niska kwota!

Klaudia Halejcio o pensjonariuszach domów opieki "Jakie to przykre" Chwali się emeryturą. Jej narzeczony to milioner

Klaudia Halejcio (32l. ) zdecydowała się podzielić ze światem opinią na temat potencjalnej emerytury. Choć aktorce do niej jeszcze długa droga, to perspektywy nie są optymistyczne. Za tę kwotę na stare lata będzie jej bardzo ciężko wyżyć. Zobaczcie, jaka to może być kwota!