Klaudii Halejcio obecnie spełnia się jako influencerka. Kobieta należy do grona najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. 34-latka od jakiegoś czasu związana jest z Oskarem Wojciechowskim. Para bardzo chętnie publikuje swoje fotografie w mediach społecznościowych. Na opublikowanych przez nich postać widać, że żyje im się na bogato. Drogie samochody, wielka willa czy markowe ubrania to tylko początek. Klaudia jest też typem podróżniczki - gwiazda chętnie pokazuje, jak podróżuje po świecie i odkrywa najdalsze miejsca na mapie świata. Niedawno wybrała się do Omanu.

Klaudia Halejcio nieźle bawi się na wakacjach

34-latka na InstaStories dodała relację, że nie zamierza odpoczywać cały wyjazd. Dodała, że ma "biuro" tam, gdzie słońce grzeje trochę mocniej".

Jak się okazuje, upał jest jednak dla niej trochę dokuczliwy. Gwiazda postanowiła skorzystać z pomocy jednego z pracowników hotelu. Mężczyzna podał jej ręcznik, którym influencerka zalotnie wytarła okolice piersi. Chciała go w ten sposób poderwać?

Halejcio rusza z nowym biznesem

Klaudia Halejcio w ostatnim czasie ma pełne ręce roboty. W sieci pojawiły się bowiem ogłoszenia firmowane nazwą KH Development - jak się można domyślić skrót jest inicjałami Klaudii Halejcio. Nazwa oraz fotografie celebrytki zostały też już użyte w materiałach reklamowych. Wychodzi więc na to, że gwiazdka rusza z nowym biznesem. Warto wspomnieć, że sprzedawane przez firmę domy kosztują około siedem tysięcy złotych za metr kwadratowy. Oznacza to, że cała posiadłość kosztuje około milion złotych.

