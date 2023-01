Klaudia Halejcio to aktorka oraz influencerka. Chętnie relacjonuje swoje życie na Instagramie, a jej poczynania w sieci śledzi niemal 700 tysięcy internautów. Halejcio publikuje głównie krótkie, humorystyczne nagrania, a także zdjęcia, którymi zaskakuje fanów. Nie szczędzi jednak szczegółów ze swojego życia prywatnego. Pokazuje zarówno dobre, jak i gorsze momenty - niedawno na Instastories opublikowała nagranie, na którym pokazała, jak jej ukochany zniszczył jej samochód, innym razem zaś z dumą chwaliła się luksusowym gabinetem partnera.

Choć mieszka w willi za 9 milionów złotych, Klaudia Halejcio również zmaga się z problemami. Swego czasu opowiadała o tym, jak oszukano ją na 50 tysięcy złotych. Teraz została okradziona - i to w Nowy Rok!

Klaudia Halejcio okradziona w Nowy Rok. Co zabrali złodzieje?

2023 rok u Klaudii Halejcio zaczął się wyjątkowo niefortunnie. Celebrytka opublikowała Instastories, z których dowiadujemy się, że została ona okradziona. Złodzieje zabrali... betonową kulę sprzed jej domu!

- No i jest tragedia w Nowy Rok - opowiadała Halejcio, pokazując puste miejsce po brakującej kuli. - Ja się zastanawiam, jak oni to wzięli - mówiła. Przed domem celebrytki znajdują się teraz już nie trzy, a dwie kule.

- Ciekawi nas fakt, jak w ogóle, jakim cudem ktoś to zabrał. (...) Ja bym chciała to zobaczyć - relacjonowała na Instagramie Klaudia Halejcio. - Te kule miały być pod domem, ale jak był remont to nie można było ich wsadzić, więc one czekały przed bramą. No i historia jest taka, że one są tak ciężkie, że niczym nie było w stanie ich zgarnąć. Ja się zastanawiam, jak to ktoś brał, czym on podjechał i jak pakował... Przecież to jest kabaret.

Jak myślicie, jak złodzieje poradzili sobie z zabraniem ciężkiej, betonowej kuli sprzed domu Klaudii Halejcio?

