Klaudia Halejcio to aktorka, która zdobyła popularność przede wszystkim za sprawą roli w serialu "Złotopolscy". W 2022 roku na ekrany kin trafiły trzy filmy z jej udziałem: "Szczęścia chodzą parami", "Gierek" oraz "Krime Story. Love Story".

Przedsiębiorcza celebrytka chętnie udziela się także w mediach społecznościowych - jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie publikuje krótkie humorystyczne nagrania oraz zdjęcia, które zachwycają fanów, a także relacjonuje swoje życie. W ostatnim czasie pokazywała m.in. przebieg przedświątecznego wyjazdu do Nowego Jorku.

Partner Klaudii Halejcio rozbił jej samochód. Pokazała zdjęcia. Jej reakcja? Bezcenna

Klaudia Halejcio wraz z ukochanym, Oskarem, i ich wspólną córeczką, Nel, mieszkają w willi za 9 milionów złotych. Celebrytka chętnie pokazuje fanom luksusowe wnętrza swojego domu - jakiś czas temu pochwaliła się choćby tym, jak wygląda gabinet jej partnera. Teraz na Instastories Klaudii Halejcio pojawiły się nagrania z jej garażu. Opowiedziała fanom, jak jej ukochany, Oskar, wjechał w ścianę pomieszczenia jej samochodem - mercedesem, który, jak informuje Pudelek, wart jest ponad 200 tysięcy złotych.

- Opowiem wam, jakiego geniusza mam w domu. Niedawno skończyliśmy remont. Oskar stwierdził, że on musi mieć piękny garaż, ponieważ jest fanem motoryzacji, ma różne samochody, jak widać. No i kłóciliśmy się o płytki. Wymyślił sobie lakierowaną ścianę z płytek, ale stwierdził, że będzie ładniej, kiedy taka lakierowana ściana również będzie na podłodze. Wysłałam Oskarka, mówię - jedź po lakierowane płytki - opowiadała rozemocjonowana Klaudia Halejcio.

- I co? Wjeżdżając do garażu, nie zdążył się zatrzymać. On ma tutaj taką ścianę rzeczy wylicytowanych na aukcjach charytatywnych, ma tu być cała gablota (...). Wjechał w częściowy pomnik chwały i rozwalił cały mój samochód - relacjonowała na Instagramie celebrytka, pokazując zniszczenia.

- Zaraz będzie rozmowa, dlaczego moim - zapowiadała Halejcio. - Normalnie dramat Klaudii Halejcio w willi za 9 milionów - śmiała się rozbawiona celebrytka.

"Ale płytki ładne. Crash test - zrobiony. Samochód 0:1 płytki. Żadnej ryski" - czytamy na kolejnym Instastory Klaudii Halejcio. Jak widać, choć jej luksusowy samochód został nieźle poturbowany, celebrytki nie opuszczał dobry nastrój.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda samochód Klaudii Halejcio po zderzeniu ze ścianą garażu: