W rok po programie "Rolnik szuka żony" Klaudia i Valentyn przekazali radosną nowinę. Marta Manowska nie kryła radości

Klaudia i Valentyn to bohaterowie 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Ich uczucie rodziło się na oczach widzów i nie zgasło wraz z blaskiem telewizyjnych fleszy. Para stworzyła stabilny związek. Od czasu do czasu chwalą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, choć po programie na jakiś czas zniknęli z sieci. W mediach można było przeczytać doniesienia o tym, że się im nie udało. Jednak w maju tego roku zakończyli wspólnym zdjęciem, potem kolejnym i kolejnym. Nikt już nie miał wątpliwości, że relacja przetrwała, a młodzi zniknęli na jakiś czas, by z dala od ciekawskich poukładać się na nowo. Ich miłość kwitnie, razem pojawili się w świątecznym odcinku 10. edycji randkowego show TVP.

Klaudia i Walentyn z "Rolnik szuka żony" 9 zaręczyli się

Marta Manowska przyznała, że jest zachwycona ich relacją: - Ja jestem zachwycona tym, że mieliście taki plan rok temu i on jest w 100 procentach wykonany - powiedziała z radością gospodyni show, podczas świątecznej wizyty u rolników. Valentyn zaskoczył ją, mówiąc, że plan jest wykonany nawet ponad to. - A co jest ponad? - zaczęła drążyć prowadząca. - Valentyn chciał przez to powiedzieć, że się zaręczyliśmy - powiedziała z uśmiechem Klaudia, prezentując piękny pierścionek na palcu. - Kiedy myślę sobie o nas w przyszłości, to chciałabym, żeby zawsze było tak, jak jest - wyznała Klaudia w indywidualnej wypowiedzi przed kamerami. Narzeczonym życzymy dużo szczęścia. To już kolejne zaręczyny ogłoszone w świątecznym odcinku "Rolnika...". Zobaczcie w galerii, kto zaręczył się w poprzednich odcinkach.

