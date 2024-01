"Kogel mogel 5". Julia Wieniawa zastąpiła Nikodema Rozbickiego. Nie zagrała w filmie, ale i tak skradła show

Co to był za wieczór! W środę, w warszawskim kinie Helios, odbyła się uroczysta premiera filmu "Baby boom, czyli kogel mogel 5". Na ściance nie mogło zabraknąć aktorów, którzy pojawili się w produkcji. Grażyna Błęcka-Kolska (61 l.), Maciej Zakościelny (43 l.), Aleksandra Hamkało (35 l.) czy Dorota Stalińska (70 l.) cierpliwie pozowali fotoreporterom i udzielali wywiadów. Największą sensację wzbudziło jednak pojawienie się Julii Wieniawy (25 l.). Aktorka w filmie nie zagrała, ale godnie zastępowała swojego ukochanego - Nikodema Rozbickiego (31 l.). Potem podziwiała go na ekranie.