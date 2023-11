Kolejna gwiazda TVP boi się o swój stołek? Mówi wprost o upolitycznieniu!

O co chodzi?

To nie wszystko

Aleksander Sikora od kilku lat występuje na antenie Telewizji Polskiej. Prezenter swoją przygodę z kamerą rozpoczął od uczestnictwa w programie "Hot or not". Później współpracował z telewizją VIVA! Polska, a także TO!TV. Warsztat zdobywał także w portalu plotkarskim, jednak z czasem udało mu się dostać do Telewizji Polskiej. Początkowo jako reporter współtworzył "Pytanie na śniadanie". Jego talent szybko został dostrzeżony i zaproponowano mu bycie gospodarzem programu. Ostatnio jednak wiele się mówi o odejściach z Telewizji Polskiej. W ostatnim wywiadzie prezenter powiedział, czy boi się utraty pracy. Okazuje się, że ma plan awaryjny!

Aleksander Sikora szczerze o pracy w TVP. Boi się o swój stołek?

Dziennikarz w rozmowie z serwisem "Pudelek" otwarcie przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że Telewizję Polską czekają zmiany, lecz on nie przejmuje się za bardzo tymi zmianami. Powiedział, że Telewizja Polska w swoją strukturę ma wpisane upolitycznienie.

- Ktoś może powiedzieć, że Telewizja Polska w swoją strukturę ma wpisane upolitycznienie i oczywiście tak jest, bo jest to telewizja publiczna, ale ja nie zajmuję się publicystyką, nie zajmuję się polityką. Ja zajmuję się rozrywką. Jakikolwiek atak i komentarze, że rozrywka to też Telewizja Polska, to jest czyjeś zdanie, które mnie niezbyt interesuje - mówi Pudelkowi Aleksander Sikora.

Reporterka zapytała, czy ma w razie "wypalenia zawodowego" jakiś inny plan na swoje życie. Prezenter wyznał żartobliwie, że wyjedzie wtedy do egzotycznego kraju.

- Zawsze żartobliwie mówię, że wtedy pojadę do jakiegoś egzotycznego kraju i będę skręcać meble. A tak naprawdę, "plan B" pojawi się wtedy, jeśli zakończy się "plan A" - spuentował.

Zobacz poniższą galerię: