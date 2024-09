Show "The Voice of Poland" od lat wzbudza ogromne emocje. Odcinek 5. oraz 6., których emisja miała miejsce 21 września 2021 roku, były bardzo interesujące. W programie pojawiło się wielu kandydatów do walki o miano najlepszego głosu. Odbyły się także przesłuchania w ciemno. W fotelach trenerskich zasiedli Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron.

"The Voice of Poland" - kolejne odcinki za nami

W programie, jak zwykle nie zabrakło wielu muzycznych niespodzianek. "The Voice of Poland" zgromadził masę utalentowanych osób. W 5. odcinku show emocje wywołali - Patrycja Ciborowska, Natalia Smaś, Agata Semkow, Damian Szewczyk, Katarzyna Jezior oraz Kacper Andrzejewski.

Patrycja Ciborowska zaśpiewała jury i widowni żywiołowy utwór "Murdef on the dance floor". Natalia Smaś z kolei wykonała piosenkę "The Boy Is Mine". Agata Semkow zaprezentowała "Nim przyjdzie wiosna". Damian Szewczyk z kolei pokazał swoje umiejętności w piosence "Money for Nothing". Katarzyna Jezior dała czadu z piosenkę "Madison", a Kacper Andrzejewski zaprezentował "Gravity".

Patrycja wybrała grupę AFRO, Natalia zdecydowała się na drużynę Kuby, Agata niestety odpadła, Damian wybrał Lanberry, Kasia rozpoczęła współpracę z Kubą, a Kacper z drużyną AFRO.

Z kolei w 6. odcinku popularnego programu pojawili się - Jakub Jędrzejowski, Natalia Tul, Szymon Sarniak, Wiktoria Kuczyńska, Martyna Dobrogowska, Mikołaj Przybylski.

Jakub Jędrzejowski wykonał "You Are The Reason" i znalazł się w grupie Lanberry. Z kolei Natalia Tul zaśpiewała "All Out Of Fight" i wybrała grupę AFRO. Chociaż Szymon Sarniak zaśpiewał naprawdę dobrze "All star" to żaden z jurorów się nie obrócił. Wiktoria Kuczyńska z "Dancing queen" znalazła się w grupie Lanberry. Martyna Dobrogowska dzięki piosence "Tell Me You Love Me" przeszła dalej i wybrała drużynę Michała, z kolei Mikołaj Przybylski zaprezentował "When You Say Nothing At All" i wybrał grupę Kuby.

