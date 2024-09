„The Voice of Poland”. Zaskakujące słowa Michała Szpaka. "Nie wiedziałem, jak się odnaleźć"

Emitowana obecnie edycja talent show TVP2 jest piątą w karierze Michała Szpaka. Jego udział w programie "The Voice of Poland" jako trenera dodał nowej jakości popularnemu show, a jego barwna osobowość oraz emocjonalne podejście do pracy z uczestnikami sprawiły, że okazał się jednym z najbardziej charyzmatycznych mentorów w historii programu.

Kariera Michała Szpaka - od uczestnika do trenera

Kariera Michała Szpaka nabrała tempa w 2011 roku, gdy artysta zdobył ogromną popularność dzięki udziałowi w innym talent show – "X Factor". Jego występy i ekstrawagancki wygląd szybko zwróciły publiki. Jednak to nie tylko jego image sprawił, że zyskał szerokie grono fanów. Szpak imponował niezwykłym głosem, który łączył potęgę rockowego brzmienia z niezwykłą emocjonalnością przekazu.

Po latach pracy nad swoją muzyką, koncertowania i reprezentowania Polski na Eurowizji 2016, gdzie zdobył wysokie, ósme miejsce, Michał został zaproszony do "The Voice of Poland" jako trener. Jego udział w tym programie okazał się strzałem w dziesiątkę, zarówno dla niego, jak i dla uczestników, którzy mieli okazję trenować pod jego okiem. Okazuje się jednak, że pierwsza seria, w której zasiadł w obrotowym fotelu, nie należała do najłatwiejszych. Zapytany przez Kubę Badacha o wrażenia związane z debiutem, Michał Szpak otwarcie przyznał:

Byłem pełen stresu, bo szczerze mówiąc nie za bardzo wiedziałem jak się odnaleźć w programie. Nigdy nie robiłem tego jako postać medialna, w związku z tym było mi ciężko.

Na te słowa szybko zareagował Tomson, który wspólnie z Baronem był świadkiem trenerskiego debiutu Michała.

Ale się odnalazł dosyć szybko.

– dodał z uśmiechem wokalista Afromental. Wsparcie muzyków z zespołu i pozostałych gwiazd pełniących rolę trenerów miały ogromne znaczenie dla młodego artysty.

Pamiętam, że dostałem obrzydliwie fantastyczną energię wsparcia od Marysi (Maria Sadowska - przyp. redakcja), i od was. I wtedy jeszcze był Piasek! (Andrzej Piaseczny - przyp. redakcja)

- wspomina dziś Michał Szpak. Mimo początkowych trudności, Michał Szpak okazał się odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. W trakcie swojego debiutu udało mu się doprowadzić swoją podopieczną, Martę Gałuszewską, do zwycięstwa w 8. edycji. W 11. edycji wspólnie z Krystianem Ochmanem powtórzyli ten sukces.

Michał Szpak jako trener

Michał Szpak słynie z wyjątkowej więzi, jaką buduje ze swoimi podopiecznymi. Artysta doskonale rozumie stres, który towarzyszy początkującym wokalistom, ponieważ sam przechodził przez podobne etapy swojej kariery. Jego własne doświadczenia z programów talent show pomagają mu lepiej zrozumieć emocje, z jakimi borykają się uczestnicy "The Voice of Poland". W trakcie treningów Michał nie boi się pokazać swojej wrażliwości, co często prowadzi do poruszających momentów. Widzowie nie raz byli świadkami, jak razem z uczestnikami przeżywał sukcesy i porażki.

Czy w 15. jubileuszowej serii „The Voice of Poland” wokalista będzie się mógł pochwalić podobnym sukcesem? Czas pokaże. Na razie widzowie mogą śledzić zmagania nowych uczestników podczas przesłuchań w ciemno.

