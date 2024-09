Porzuciła pracę w luksusowych hotelach, by stanąć na scenie „The Voice of Poland”. Uczestniczka show TVP zagrzała trenerów do walki

Dziewięć lat zagranicznych występów dało uczestniczce ogromne doświadczenie sceniczne, co zaowocowało niesamowitym występem podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice of Poland". Gdy Izabela Płóciennik zaśpiewała przebój Kayah „Za Późno”, wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele. Thomson i Baron nie zwlekali i już po pierwszych dźwiękach uderzyli w grzyba, Lanberry słuchała z niedowierzaniem, a Michał Szpak poderwał się do tańca. Zanosi się na ostrą walkę o tę uczestniczkę.