Jakiś czas temu w TVP zaszło wiele istotnych zmian, które miały ogromny wpływ na to, co obecnie pojawia się w telewizji. Wymiana dziennikarzy, prezenterów oraz zmiana oferty programowej to tylko niektóre elementy, które "nowa władza" zmieniła. Wykonawcy disco polo musieli pożegnać się z ciepłymi fuchami, a ich miejsce zajęli inni artyści.

Niedawno odbyła się trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską". To właśnie na tym wydarzeniu pojawił się Kamil Bednarek, Urszula, czy zespół Varius Manx. W minioną sobotę z kolei na scenie swoje umiejętności zaprezentował Michał Szpak, który wystąpił dla widzów Telewizji Polskiej po blisko 4-letniej nieobecności.

Michał Szpak wrócił na antenę TVP. Widzowie w szoku

Michał Szpak podczas wydarzenia zaśpiewał aż dwa utwory ze swojego repertuaru. W trakcie piosenki "Gaja" na scenie towarzyszyli mu tancerze, którzy przywiązani byli do specjalnych lin. Grube sznury artysta trzymał w dłoni, co miało imitować prowadzenie psów na smyczy. Widzom bardzo się to nie spodobało.

W sieci pojawiło się sporo nieprzychylnych komentarzy. Internauci byli zgodni, według nich takie widowisko to niewypał.

"Strach się bać, takie to przerażające widowisko" "Szkoda, fajny i mądry facet, ale coś z emocjami nie tak" "Masakra, co się dzieje z tymi ludźmi, żeby zabłysnąć..." - pisali użytkownicy Facebooka.

Michał Szpak nie raz wywoływał ogromne kontrowersje

Jakiś czas temu Michał Szpak wywołał inny skandal. Znany wokalista pojawił się na obrazie zatytułowanym "Rajski ogród". Gwiazdor miał na głowie koronę cierniową. Jego spojrzenie, rany i pozycja rąk przypominają wyobrażenia Jezusa Chrystusa. Artysta malujący dzieło wyjaśnił wtedy, że inspiracją były autoportrety Malczewskiego, a także twórczość Albrechta Dürera. Sam pomysł na obraz narodził się już w 2023 roku.

"Obraz wzbudził dużo kontrowersji, ale chyba musiał powstać w takiej właśnie formie. Moja artystyczno-socjologiczna teza sprawdza się. [...] Prawdę mówiąc, myślałem o sobie. [...] Chcąc dodać trochę innego ciężaru w wymowie i idei poprosiłem o pozowanie Michała Szpaka [...]. Ucieszyłem się, że się zgodził"- napisał Powałka w sieci.

