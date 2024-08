Zarzucają Szpakowi, że nie nagrywa hitów. Tak odpowiada na krytykę

Michał Szpak przez jednych uważany jest za ikonę stylu, inni nie doceniają jego kreatywności w kwestii ubioru, nazywając dziwakiem czy przebierańcem. Jego ekscentryczny i często kontrowersyjny wizerunek na scenie, łączący elementy glam rocka z nowoczesną modą, przyciąga uwagę mediów i fanów, ale także hejterów. Szpak jednak niewiele sobie z tych ostatnich robi, mimo krytyki odważnie bawi się modą, często przełamując konwencje i stereotypy dotyczące męskiego wizerunku.

Michał Szpak o Polakach: "Jesteśmy społeczeństwem, które jest zamknięte"

Jego odważne stylizacje i makijaż stały się jego znakiem rozpoznawczym, a on sam niejednokrotnie podkreślał, że poprzez wygląd wyraża swoją indywidualność i wolność. Wielu nie rozumie jego uporu w tej kwestii. Michał Szpak zaś przyznaje, że nie spodziewa się, żeby to szybko się zmieniło. - Jesteśmy społeczeństwem, które jest zamknięte na pewien rodzaj artyzmu, próbując to trywializować, mówiąc, że ktoś próbuje zwrócić na siebie uwagę wizerunkiem, odwracając uwagę od muzyki - wyjaśnia w rozmowie z Plejadą.

Michal Szpak odpowiada na zarzuty o brak hitów

Wciąż rozwija się jako artysta, poszukując nowych inspiracji i nieustannie zaskakując swoją publiczność. Jego muzyka, pełna emocji i pasji, porusza serca słuchaczy, a jego wizerunek inspiruje do bycia sobą, niezależnie od okoliczności. Jego ostatnia płyta, choć nie odniosła spektakularnego sukcesu, jest kontynuacja tej drogi. Są jednak osoby, które zarzucają mu wprost, że nie nagrywa hitów.

- Nie wiem, czy hit jest potrzebny do tego, żeby funkcjonować. Cały czas koncertuję, nagrałem płytę "Nadwiślański mrok", która jest takim moim emocjonalnym "wyrzygiem" zebranym z wielu elementów. (...) Dla mnie ważne jest to, żeby wyrażać w muzyce emocje, a nie to, czy piosenka będzie hitem, czy nie. To nie określa artysty i to nie określa muzyka, czy nagrywa kompozycje hitowe, czy nie - odpowiada na zarzuty.

