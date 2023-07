Kolejne zwolnienia w TVN. Pracę straciło dwóch prezenterów "Uwagi"

O zmianach w programie "Uwaga", który można oglądać w TVN zaraz po "Faktach" poinformowano na profilu "Uwagi" na Facebooku. W programie interwencyjnym nie zobaczymy już dwóch znanych dziennikarzy, Zbigniewa Łuczyńskiego (55 l.) i Tomasza Kubata (49 l.). Do Ryszarda Cebuli (57 l.) dołączą natomiast Daria Górka, Tomasz Patora i Jakub Dreczka. Będzie także nowe studio. Istotną zmianą w odświeżonej "Uwadze" będzie połączenie obowiązków gospodarza programu z pracą reporterską w terenie. Tomasz Patora (50 l.) to dziennikarz śledczy, współautor publikacji „Łowcy skór”, a Jakub Dreczka to reporter znany z "Dzień dobry TVN" i "Uwagi".

- Chcieliśmy bardzo podziękować Zbigniewowi Łuczyńskiemu oraz Tomaszowi Kubatowi za wieloletnią współpracę, oddanie i zaangażowanie. Za to, że wszyscy mogliśmy czerpać z ich wiedzy i dziennikarskiego doświadczenia. Zdobyli zaufanie widzów, spotykali się z nimi, rozmawiali, nieśli pomoc i dawali nadzieję. Zawsze profesjonalnie, z sercem i życzliwością. Nasze drogi rozchodzą się, ale wierzymy, że czekają na Was dalsze sukcesy zawodowe. Rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego sezonu, który wróci na ekrany w nowej formule i z nowym składem prowadzących, którzy wraz z Ryszardem Cebulą będą relacjonować ważne społecznie sprawy. Jesienią dołączy do zespołu Daria Górka, pierwsza kobieta w roli prowadzącej program “Uwaga” oraz nasi dotychczasowi reporterzy Tomasz Patora i Jakub Dreczka, którzy będą łączyć rolę gospodarza programu z pracą reporterską w terenie, pozostając blisko codziennych ludzkich spraw - czytamy na Facebooku.

