Transfery wielu dziennikarzy ze stacji do stacji wzbudzają w Polsce sporo emocji. Takich przypadków mamy mnóstwo i zapewne jeszcze wiele razy dowiemy się, że ktoś przechodzi z Polsatu do TVN-u, albo z TVP do Polsatu. Podobnie dzieje się w przypadku głośnych odejść z pracy tych, którzy z daną telewizją związani byli przez lata. Tym razem przyszła pora na prezenterkę TVN24, Darię Górkę.

Prezenterka TVN24 odchodzi z pracy! "Nieczęsto rzuca się pracę, którą się kocha"

Dziennikarka, która z informacyjnym kanałem TVN-u związana była od przeszło ośmiu lat, opublikowała na instagramowym koncie oficjalne oświadczenie. Dziękując widzom za wsparcie, a szefostwu i kolegom za naukę, poinformowała, że nadszedł czas na zmiany.

- Nieczęsto rzuca się pracę, którą się kocha. Dlatego wybaczcie mi, że tak długo na ten temat milczałam. Nie było też oficjalnych maili, podziękowań i pożegnań, ale podziękować chcę za 8,5 roku mojej pracy w TVN24, za szkołę zawodu i życia, za wszystko, czego się nauczyłam i wszystkim, którzy sprawili, że dziennikarstwo to moja grupa krwi. Grupy krwi nie zmieniam. Obiecuję. Ciąg dalszy nastąpi - czytamy na Instagramie gwiazdy.

Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia, jak i podziękowań za wieloletnią misję dzielenia się z widzami najważniejszymi informacjami z Polski oraz ze świata. Daria Górka nie zdradziła, w jaki sposób chce aktualnie rozwijać dalszą karierę w mediach, ale na nadmiar wolnego czasu narzekać nie będzie. Gwiazda skupia się bowiem w roli mamy 3,5-letniej córki.