i Autor: Polsat Nasz Nowy Dom - metamorfoza domu 12.10.2023

Dobra zmiana w Polsacie?

Kolejny cios dla Katarzyny Dowbor. W "Nasz nowy dom" tego nie robiła. Romanowska ma być w tym lepsza

mga 9:20

Za nami kolejny odcinek "Nasz nowy dom", który prowadzi Elżbieta Romanowska. Aktorka znana z "Rancza" i "Barw szczęścia" poznała się jako osoba niezwykle ciepła, która ma bardzo dobry kontakt z bohaterami programu. Według sporej ilości widzów Katarzyna Dowbor nie do końca zbliżała się do uczestników "Nasz nowy dom". Czy to właśnie to było jednym z powodów utraty przez nią pracy w Polsacie?