Ogromny skandal

Obleśne żarty celebrytów z Elżbiety Romanowskiej. Himalaje chamstwa, Polsat musi reagować!

Elżbieta Romanowska zastąpiła legendarną Katarzynę Dowbor w programie "Nasz nowy dom". Opinie co do tego, jak aktorka radzi sobie w hicie telewizji Polsat, są podzielone. Nic jednak nie uprawnia do robienia sobie z niej obleśnych żartów. I to na wizji. Skandaliczne, jak celebryci zachowali się w stosunku do Elżbiety Romanowskiej. To były prawdziwe himalaje chamstwa. Polsat musi natychmiast zareagować!