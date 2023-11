Kolejny program zniknie z ramówki Polsatu. To miała być perełka Miszczaka. Szef Polsatu rezygnuje

Wiemy, co teraz czeka Izabellę Krzan. Widzowie TVP płaczą, to będzie smutne pożegnanie

"The Real Howusewives. Żony Warszawy" miały być perełką w ramówce Edwarda Miszczaka. Szef Polsatu rezygnuje

Wygląda na to, że kolejny program, który miał przyciągnąć widzów przed ekrany Polsatu spadnie z anteny. Wg nieoficjalnych doniesień portalu Wirtualne Media, Edward Miszczak zrezygnował z kolejnej edycji formatu, więc w sezonie jesiennym nie będziemy już śledzić perypetii najbogatszych Polek. "The Real Howusewives. Żony Warszawy" miały być siłą pociągową stworzonej przez nowego dyrektora programowego stacji ramówki Polsatu. Tymczasem liczby są nieubłagane. Oglądalność z odcinka na odcinek malała, uzyskując średnią z 6 odcinków na poziomie 299 tys. To zdecydowanie za mało, by stacja utrzymała program.

W tej sytuacji reality show podzieli losy innego, szumnie zapowiadanego jako hit, polsatowskiego programu "Temptation Island Polska". Miłosne show również nie przypadło do gustu publiczności. Nie pomogła nawet znana twarz, powracającego po latach nieobecności w mediach z powodu choroby, Michała Figurskiego w roli prowadzącego. Format nie doczekał się nawet odcinków "Reunion". W wypadku "The Real Howusewives. Żony Warszawy" widzowie mogą spodziewać się dwóch odcinków specjalnych, w których bohaterki spotkają się ponownie.

O programie "The Real Howusewives. Żony Warszawy"

"The Real Housewives Warszawa" to polska wersja nadawanego zza oceanu show "Żony Hollywood" czy "The Real Housewives of Miami", gdzie występowała m.in. Joanna Krupa. Bohaterkami polskiej edycji formatu są majętne i wpływowe warszawianki:

Monika Żochowska - założycielka firmy kosmetycznej Glov,

Anna Szubierajska - właścicielka hotelu Mazurski Raj,

Sara Koślińska- założycielka aplikacji inwestycyjnej dla banków i firm ubezpieczeniowych Limitless,

Monika Goździalska - modelka i celebrytka,

Magdalena Pyć-Leszczuk - mentorka,

Anita Kuś-Munsanje - ekspertka modowa, żona właściciela kliniki medycyny estetycznej w Dublinie,

Barbara Sobczak - właścicielka klinik w Warszawie i Dubaju,

Katarzyna Przydryga - fotografka.

W programie gościnnie pojawia się także Anna Wrońska, dyrektorka ds. PR w luksusowym domu handlowym Vitkac.

