Klapa nowego programu Polsatu. Kolejna gwiazda traci pracę!

Show Polsatu, w którym uczestnicy poddają swój związek próbie (kobiety trafiają do luksusowej willi, gdzie dołączają do nich single, a do mężczyzn w drugiej willi singielki przyp.) nie cieszy się dużą oglądalnością. Widownia "Temptation Island Polska" leci masakrycznie w dół. Po trzech pierwszych odcinkach zdecydowano przenieść program na późniejszą godzinę, z godziny 21:05 na pasmo po 23:00. Premierowy odcinek obejrzało ponad 270 tysięcy widzów, a po przeniesieniu oglądalność spadła do niespełna 80 tys. osób.

- "Temptation Island" to najtrudniejszy format. Nigdy stacje telewizyjne w Polsce się na to nie zdecydowały. Program obszedł pół świata, osiągał ogromne sukcesy, jest ciąg dalszy. My próbujemy pierwszy raz. Gdy format powstał, nagrywało się go standardowo jak „Big Brothera” przy pierwszej edycji. Teraz jest streaming, technologie się zmieniły się, nie jest to już łatwa produkcja – mówił w Wirtualnemedia.pl Edward Miszczak, wiceprezes Polsatu ds. programowych.

Wiadomo, że nowe odcinki z Michałem Figurskim w roli prowadzącego już nie powstaną. Rozważano je nakręcić jeszcze w październiku, by nowy sezon "Temptation Island Polska" wszedł do wiosennej ramówki. Polsat nie zrealizuje także tzw. „Reunionu” z uczestnikami reality-show.

Co ciekawe, inne nowości Polsatu także nie cieszą się dużą oglądalnością. "Real Housewives. Żony Warszawy” zostało przeniesiono z 21:10 na 22:10. Średnia oglądalność formatu to niespełna 300 tys. widzów. Nowy program z Dorotą Rabczewską - "Doda. Dream Show”, który zrealizowano po "Doda - 12 kroków do miłości" ma średnio 433 tys. widzów.

Edward Miszczak ostro o Małgorzacie Rozenek: „Wybrała inną karierę, która nigdzie jej nie zaprowadziła” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.