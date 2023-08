Edward Miszczak: Michał Figurski miał do mnie pretensje... Za co prezenter był niepocieszony?

Katarzyna Figura w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Aż ciarki przechodzą, co przeżyła

Michał Figurski swoją karierę na ekranie zaczynał jeszcze w latach 90., współpracując m.in. z TVP. Był też prezenterem radiowym rozgłośni RMF FM. W pewnym momencie jego dobra passa się skończyła i zniknął z telewizji. Nie oznacza to, że nie starał się o pracę na wizji. Edward Miszczak, który dał mu szansę w "Temptation Island" zdradził nam, że dziennikarz miał mu wcześniej za złe, że nie ma dla niego propozycji. - Prowadzący „Temptation Island” jest wręcz z kosmosu. Jakbym zapytał dziennikarzy zajmującymi się mediami elektronicznymi, pewnie nikt by nie wymyślił, że Figurski wróci na antenę. Przez wiele lat miał do mnie pretensje, że go nigdy nie wykorzystuje telewizja. Mówiłam: „czekaj chłopie, kiedyś czas taki przyjdzie”, no i przyszedł – powiedział „Super Expressowi” Miszczak.

„Temptation Island” - zasady reality show

Jesienią 2023 roku na antenie Polsatu premiera polskiej edycji kontrowersyjnego programu rozrywkowego. W rolach głównych cztery pary, które postanowiły przetestować siłę swoich relacji. Co zobaczyli widzowie na świecie, zanim „Temptation Island” dotarło do Polski?

„Temptation Island” oparte jest na oryginalnym holenderskim programie telewizyjnym „Blind Vertrouwen” (Ślepa wiara), który zadebiutował w 2001 roku i natychmiast został zaadaptowany na rynek USA. Po trzech sezonach amerykańska produkcja została wstrzymana po naciskach konserwatywnych środowisk, by w odświeżonej wersji wrócić na ekrany w 2019 roku. Emisja ósmej edycji - a piątej po przerwie - rozpoczęła się 14 czerwca 2023 roku.

Kontrowersyjny randkowy show dostarcza rozmaitych wrażeń i emocji. Rozdzielone pary trafiają do osobnych willi, w których na pokuszenie wodzą ich atrakcyjne singielki i single. W amerykańskim pierwowzorze widzowie byli świadkami zarówno rozstań, jak i zaręczyn. Doszło także do ślubu! Wzięli go - w ramach specjalnego odcinka - uczestnicy pierwszej edycji: Andy Lukei i Shannon Roghair.

Co w „Temptation Island Polska”?

W lipcu 2023 roku zrealizowane zostały zdjęcia do polskiej edycji. Nagrania prowadzone były na greckiej wyspie Rodos, a siłę swoich związków testowały cztery pary. W roli prowadzącego Michał Figurski, jeszcze przed emisją zapowiadał wielkie emocje, które widzowie będą mogli przeżywać z bohaterami w kolejnych odcinkach.

„Temptation Island Polska” od 6 września w środę o godz. 21:05 w Telewizji POLSAT.

