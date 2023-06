Michał Figurski po wylewie wraca do show Polsatu. Podjął się wielkiego wysiłku! Piękne kobiety, cudowne widoki

Pary, które wezmą udział w programie trafią na tytułową "wyspę pokus", aby poddać próbie swój związek. Na miejscu zostają rozdzieleni, kobiety trafiają do jednej luksusowej willi, a mężczyźni do drugiej. Do kobiet dołączają single, a do mężczyzn - singielki - podaje serwis Wirtualnemedia.pl. Potem każdy uczestnik będzie oglądać nagrania ze swoim partnerem, sprawdzając ich wierność. Na koniec programu uczestnicy będą decydować, czy dalej chcą być w związku.

Michał Figurski wraca do telewizji po kilkuletniej przerwie. Znany radiowiec prowadził już takie programy jak: "Jazda Figurowa” w TV4 czy "WidziMiSię" w Polsat News 2. Współpracował także z TVP i TVN. Był również dyrektorem programowym 4FunTV, Rebel.tv i TV Disco. Jesienią 2022 roku został dyrektorem kreatywnym Radia ZET.

Przypomnijmy, że choroba Michała Figurskiego była wynikiem źle leczonej cukrzycy typu I. Konieczne okazało się przeszczepienie nerki i trzustki i trzustki. Dziennikarz wówczas mógł liczyć na pomoc swojej byłej żony, Odety Moro-Figurskiej (45 l.), z którą ma córkę Sonię (20 l.). Obecnie porusza się za pomocą laski.

Jak mówić o cukrzycy bez cukru, bez ogródek? Opowiada Michał Figurski dziennikarz radiowy, założyciel Fundacji Najsłodsi