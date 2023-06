Kondrat, Stuhr, Gajos, Wilczak nie mówią swoim głosem. Zaskakujące, kto ich dubbingował

Joanna Opozda zdradziła, że jej synek wymawia już pierwsze słowa. Antek Królikowski raczej nie będzie zadowolony. Zasłużył sobie na to?

To trwało latami

Marek Kondrat zanim został znanymi i popularnym aktorem występował w produkcjach, w których nie mówił swoim głosem, tak było m.in. w "Wojnie domowej", gdzie grał kolegę Pawła Jankowskiego (Krzysztof Janczar). Rola dubbingowana była przez Stefana Friedmanna. Podobnie było w filmie "Koniec wakacji" gdzie wcielił się w Staszka Chmielewskiego kuzyna Jurka (Marek Sikora), gdzie dubbingował go Krzysztof Stroiński. W tym samym filmie Krzysztof Kowalewski nie mówił także swoim głosem. Podkładał go Bogusław Sochnacki. Potem role się odwróciły i to Marek Kondrat dubbingował znanych aktorów. Było tak w przypadku Jerzego Bińczyckiego w filmie "Enak" i Marka Frąckowiaka w filmie "Rebus". Bińczycki mówi także głosem Leona Niemczyka w filmie "Skarb trzech łotrów" oraz Bogusława Sochnackiego w "Orzeł i reszka". Leon Niemczyk podkładał także głos Adamowi Pawlikowskiemu w "Stawce większej niż życie".

W filmie "Koniec wakacji" zagrała także Agata Siecińska, czyli słynna Krysia "Karioka" ze "Stawiam na Tolka Banana", którą wówczas dubbingowała Joanna Jędryka. Aktorka podkładała także głos Małgorzacie Potockiej w filmie "Orzeł i reszka". W serialu Stanisława Jędryki swoim głosem nie mówił także Jacek Zejdler, czyli sam Tolek Banan. Rola była dubbingowana przez Andrzeja Seweryna. Sam Seweryn z kolei dubbingowany jest przez Michała Bajora w filmie "Na srebrnym globie". Wspomniany wcześniej Stefan Friedmann podkładał także głos Jerzemu Stuhrowi. Było to w filmie "Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy".

Legendarni aktorzy nie mówią swoim głosem

Zaskakujące jest to, że Wiesław Gołas nie mówił swoim głosem w "Potopie". Rola hetmana Stefana Czarnieckiego była dubbingowana przez Ryszarda Dembińskiego. Dubbing można usłyszeć także w "Samych swoich". Władysław Hańcza mówi tam głosem Bolesława Płotnickiego. Także Ilona Kuśmierska, czyli słynna Jadźka Kargulowa nie mówi swoim głosem. Ten podłożyła Elżbieta Kępińska. Mało kto wie, ze także Roman Wilhelmi nie mówi swoim głosem w "Wakacjach z duchami". Dubbinguje go Bogusław Sochnacki. Zbigniewa Cybulskiego nie słychać z kolei w filmie "Morderca zostawia ślad", gdzie wcielił się w Rodeckiego. Dubbinguje go Tadeusz Łomnicki. Zygmunt Kęstowicz mówi głosem Witolda Pyrkosza w filmie "Jutro Meksyk". Aktor znany z "M jak miłość" dubbingował także Gustawa Lutkiewicza w filmie "Sobótki".

Janusz Gajos w serialu "Karino", gdzie grał Janczara, nie mówił swoim głosem. Dubbingował go Andrzej Łągwa, ojciec Jacka Łągwy z "Ich Troje". Także matka kompozytora podkładała głos znanej aktorce. Karen z „Pana Samochodzika i templariuszy" grana przez Ewę Szykulską tak naprawdę jest głosem Janiny Borońskiej.

Marian Kociniak dubbingowany jest przez Bohdana Łazukę w filmie "Gangsterzy i filantropii". Jego kuzyn, Jan Kociniak dubbinguje z kolei Jerzego Januszewicza, czyli strażnika Wacka w "Rozmowach kontrolowanych". W "Kuchni polskiej" Paweł Wilczak mówi głosem Cezarego Pazury, a Jolanta Jackowska-Czop dubbingowana jest przez Martę Klubowicz. Podłożone głosy ma także dwójka głównych bohaterów "Noża w wodzie" Romana Polańskiego. Sam reżyser dubbinguje Zygmunta Malanowicza, a głosem Jolanty Umeckiej jest Anna Ciepielewska. Podmieniony głos słyszymy także w "Pustyni i w puszczy, gdzie zamiast Stanisława Jasiukiewicza grającego Władysława Tarkowskiego słyszymy Jerzego Kamasa. Józef Nowak, czyli słynny Kajetan Talar z "Domu" także dubbinguje znanych aktorów. W "Czterech pancernych i psie" podkłada głos zmarłemu Tadeuszowi Kalinowskiemu a w "Zagrożeniu" zmarłemu tragicznie Tadeuszowi Schmidtowi. Dubbinguje także Ryszarda Kotysa w "Jarzębinie czerwonej".

Głos postaci Ewy w "Con amore" granej przez Małgorzatę Snopkiewicz, użyczyła Jadwiga Jankowska-Cieślak.

Dziecięcy aktorzy

Wspominając jeszcze filmy i seriale dziecięce, warto przypomnieć, że Lech i Jarosław Kaczyńscy w "O dwóch takich co ukradli księżyc" mówią głosami aktorek. Były to Maria Janecka (żona Jerzego Wasowskiego) i Danuta Mancewicz. W serialu "Do przerwy 0:1" słynny Marian "Paragon" Tkaczyk (Marian Tchórznicki) dubbingowany jest przez Krystynę Chimanienko. W "Żegnaj Rockefeller" słychać głos Agaty Kuleszy, która dubbinguje Kamila Gewartowskiego.